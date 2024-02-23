рф формує загін із спортсменів для участі у війні проти України
Київ • УНН
рф створила новий військовий підрозділ під назвою "Союз", що складається з бійців бойових мистецтв для участі у війні проти України, підготовку яких забезпечує російський університет спеціального призначення в Чечні.
У рф створено загін "Союз" із спортсменів для участі в війні проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
За інформацією, у рф створено новий загін "Союз", який складається з учасників турнірів бойових мистецтв, спрямований на участь у війні проти України.
Ініціативу заснував перший заступник голови адміністрації президента рф сергій кирієнко.
Загін отримав підтримку від великих державних компаній, таких як "Росатом" та "Сбербанк", які витратили значні суми грошей на закупівлю зброї та оптичного обладнання під час війни в Україні.
За навчання бійців в "Союзі" відповідає російський університет спецназу в Чечні.
Окупанти на окупованих територіях створили загін на кшталт “Смершу” для виявлення спротиву - Федоров28.01.24, 10:04 • 33253 перегляди