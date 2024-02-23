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рф формирует отряд из спортсменов для участия в войне против Украины

рф формирует отряд из спортсменов для участия в войне против Украины

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 23:34  •  3448 просмотра

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рф создала новое военное подразделение под названием "Союз", состоящее из бойцов боевых искусств для участия в войне против Украины, подготовку которых обеспечивает российский университет специального назначения в Чечне.

В рф создан отряд "Союз" из спортсменов для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, в рф создан новый отряд "Союз", который состоит из участников турниров боевых искусств, направленный на участие в войне против Украины.

Инициативу основал первый заместитель главы администрации президента рф сергей кириенко.

Отряд получил поддержку от крупных государственных компаний, таких как "Росатом" и "Сбербанк", которые потратили значительные суммы денег на закупку оружия и оптического оборудования во время войны в Украине.

За обучение бойцов в "Союзе" отвечает российский университет спецназа в Чечне.

Оккупанты на оккупированных территориях создали отряд вроде "Смерша" для выявления сопротивления - Федоров28 января 2024, 08:04 • 31791 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаСпортПолитика
ukrainaУкраина
рф формує загін із спортсменів для участі у війні проти України
russia forms a detachment of athletes to participate in the war against Ukraine
Новости по теме

рф формирует отряд из спортсменов для участия в войне против Украины

рф создала новое военное подразделение под названием "Союз", состоящее из бойцов боевых искусств для участия в войне против Украины, подготовку которых обеспечивает российский университет специального назначения в Чечне.

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