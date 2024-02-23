В рф создан отряд "Союз" из спортсменов для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, в рф создан новый отряд "Союз", который состоит из участников турниров боевых искусств, направленный на участие в войне против Украины.

Инициативу основал первый заместитель главы администрации президента рф сергей кириенко.

Отряд получил поддержку от крупных государственных компаний, таких как "Росатом" и "Сбербанк", которые потратили значительные суммы денег на закупку оружия и оптического оборудования во время войны в Украине.

За обучение бойцов в "Союзе" отвечает российский университет спецназа в Чечне.

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