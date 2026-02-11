рф атакувала залізницю на Дніпропетровщині та Сумщині

Російські війська сьогодні атакували залізницю у Дніпропетровській та Сумській областях, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі росія знову масовано атакувала Україну - під ударами були міста й села, житлова та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі й поранені", - написав Кулеба.

"Сьогодні зранку ворог також завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура", - повідомив віцепрем'єр.

З його слів, виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано.

"Зранку був і черговий удар по залізничному депо в Конотопі - є пошкодження технічного рухомого складу. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини", - вказав Кулеба.

Найголовніше, з його слів, - "працівники не постраждали". На місці працюють аварійні та відновлювальні бригади, зазначив він.

"Це чергова цілеспрямована атака на цивільну логістику та критичну інфраструктуру. Але, попри удари, всі служби роблять максимум, щоб якнайшвидше відновити роботу та допомогти людям", - наголосив Кулеба.

