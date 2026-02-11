рф атакувала залізницю на Дніпропетровщині та Сумщині

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 1234 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 8500 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 13761 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 29331 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 31513 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 29164 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30336 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24614 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19713 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22746 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 13881 перегляди
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу04:40 • 4834 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі05:23 • 10109 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових05:38 • 4534 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 10797 перегляди
Публікації
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 8504 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 32234 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 38915 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 35093 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 49994 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Дніпропетровська область
Село
Реклама
УНН Lite
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 2808 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 26229 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 27910 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 27186 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 52629 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Bild

рф атакувала залізницю на Дніпропетровщині та Сумщині

Київ • УНН

 • 1500 перегляди

Росія знову атакувала Україну вночі. Зранку ворог завдав ударів по залізничних станціях на Дніпропетровщині та в Конотопі, пошкодивши інфраструктуру та рухомий склад.

рф атакувала залізницю на Дніпропетровщині та Сумщині

Російські війська сьогодні атакували залізницю у Дніпропетровській та Сумській областях, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі росія знову масовано атакувала Україну - під ударами були міста й села, житлова та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі й поранені", - написав Кулеба.

"Сьогодні зранку ворог також завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура", - повідомив віцепрем'єр.

З його слів, виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано.

"Зранку був і черговий удар по залізничному депо в Конотопі - є пошкодження технічного рухомого складу. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини", - вказав Кулеба.

Найголовніше, з його слів, - "працівники не постраждали". На місці працюють аварійні та відновлювальні бригади, зазначив він.

"Це чергова цілеспрямована атака на цивільну логістику та критичну інфраструктуру. Але, попри удари, всі служби роблять максимум, щоб якнайшвидше відновити роботу та допомогти людям", - наголосив Кулеба.

Зеленський після нової атаки рф не бачить підготовки російської армії зупинитися і назвав ключ до закінчення вбивств11.02.26, 10:40 • 2674 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Конотоп
Сумська область
Дніпропетровська область
Україна