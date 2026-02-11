рф атаковала железную дорогу в Днепропетровской и Сумской областях

Российские войска сегодня атаковали железную дорогу в Днепропетровской и Сумской областях, сообщил в среду вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью россия снова массированно атаковала Украину - под ударами были города и села, жилая и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал Кулеба.

"Сегодня утром враг также нанес удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура", - сообщил вице-премьер.

По его словам, возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано.

"Утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - есть повреждения технического подвижного состава. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины", - указал Кулеба.

Самое главное, по его словам, - "работники не пострадали". На месте работают аварийные и восстановительные бригады, отметил он.

"Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Но, несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее восстановить работу и помочь людям", - подчеркнул Кулеба.

Зеленский после новой атаки рф не видит подготовки российской армии остановиться и назвал ключ к окончанию убийств