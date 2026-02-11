рф атаковала железную дорогу в Днепропетровской и Сумской областях

$43.030.02
Эксклюзив
09:46
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 14220 просмотра
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния11 февраля, 04:40 • 5544 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море05:23 • 10587 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным05:38 • 5202 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 11162 просмотра
публикации
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 32639 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 35464 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 50306 просмотра
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 3086 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 26369 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 28038 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 27309 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 52743 просмотра
рф атаковала железную дорогу в Днепропетровской и Сумской областях

Киев • УНН

 • 1680 просмотра

Россия снова атаковала Украину ночью. Утром враг нанес удары по железнодорожным станциям в Днепропетровской области и в Конотопе, повредив инфраструктуру и подвижной состав.

рф атаковала железную дорогу в Днепропетровской и Сумской областях

Российские войска сегодня атаковали железную дорогу в Днепропетровской и Сумской областях, сообщил в среду вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью россия снова массированно атаковала Украину - под ударами были города и села, жилая и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал Кулеба.

"Сегодня утром враг также нанес удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура", - сообщил вице-премьер.

По его словам, возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано.

"Утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - есть повреждения технического подвижного состава. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины", - указал Кулеба.

Самое главное, по его словам, - "работники не пострадали". На месте работают аварийные и восстановительные бригады, отметил он.

"Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Но, несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее восстановить работу и помочь людям", - подчеркнул Кулеба.

Зеленский после новой атаки рф не видит подготовки российской армии остановиться и назвал ключ к окончанию убийств11.02.26, 10:40 • 2808 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Конотоп
Сумская область
Днепропетровская область
Украина