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рф атакувала Україну балістичною ракетою та 145 безпілотниками: збито 80 дронів

Київ • УНН

 • 816 перегляди

У ніч на 14 травня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 дронами. Сили ППО збили 80 ударних БпЛА.

рф атакувала Україну балістичною ракетою та 145 безпілотниками: збито 80 дронів

росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою та 145 безпілотниками, збито 80 дронів, ще 42 не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 травня ворог атакував балістичною рекетою "Іскандер-М"/KN-23 із Криму, 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як повідомляється, постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

На Рівненщині зранку 14 травня сили ППО збили 4 ворожі цілі, двоє людей поранені14.05.25, 07:38 • 2884 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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