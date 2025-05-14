рф атаковала Украину баллистической ракетой и 145 беспилотниками: сбито 80 дронов
Киев • УНН
В ночь на 14 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 145 "Шахедами". Силы ПВО сбили 80 ударных БпЛА, но есть пострадавшие в нескольких областях, в частности на Ровенщине.
россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 145 беспилотниками, сбито 80 дронов, еще 42 не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ПС ВСУ, в ночь на 14 мая враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, 145-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 80 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны. 42 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как сообщается, пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесщина, Донетчина и Кировоградщина.
В Ровенской области утром 14 мая силы ПВО сбили 4 вражеские цели, два человека ранены14.05.25, 07:38 • 2616 просмотров