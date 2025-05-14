В Ровенской области утром 14 мая силы ПВО сбили 4 вражеские цели, два человека ранены
Киев • УНН
В результате утренней атаки дронами на Ровенской области 14 мая были ранены два человека, есть незначительные разрушения. Силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушные цели.
В Ровенской области утром 14 мая в результате атаки дронами были ранены двое людей. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Коваль, информирует УНН.
Детали
По его словам, утро на Ровенщине было "тревожным" - в частности, силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушные цели врага.
Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры
Он добавил, что на местах сбития работают соответствующие службы.
Напомним
Оккупанты 13 мая в течение дня массированно обстреляли пять населенных пунктов в Харьковской области из разных видов вооружения. В результате атак два человека погибли, семеро получили ранения.
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