В Ровенской области утром 14 мая силы ПВО сбили 4 вражеские цели, два человека ранены

В Ровенской области утром 14 мая в результате атаки дронами были ранены двое людей. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Коваль, информирует УНН.

Детали

По его словам, утро на Ровенщине было "тревожным" - в частности, силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушные цели врага.

Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры - сообщил Коваль.

Он добавил, что на местах сбития работают соответствующие службы.

Напомним

Оккупанты 13 мая в течение дня массированно обстреляли пять населенных пунктов в Харьковской области из разных видов вооружения. В результате атак два человека погибли, семеро получили ранения.

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