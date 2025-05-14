На Рівненщині зранку 14 травня сили ППО збили 4 ворожі цілі, двоє людей поранені

У Рівненській області вранці 14 травня внаслідок атаки дронами було поранено двоє людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль, інформує УНН.

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За його словами, ранок на Рівненщині був "тривожним" - зокрема, сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога.

Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури - повідомив Коваль.

Він додав, що на місцях збиття працюють відповідні служби.

Нагадаємо

Окупанти 13 травня впродовж дня масовано обстріляли п'ять населених пунктів на Харківщині з різних видів озброєння. Внаслідок атак двоє людей загинули, семеро зазнали поранень.

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