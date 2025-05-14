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На Рівненщині зранку 14 травня сили ППО збили 4 ворожі цілі, двоє людей поранені

Київ • УНН

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Внаслідок ранкової атаки дронами на Рівненщині 14 травня було поранено двоє людей, є незначні руйнування. Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі.

На Рівненщині зранку 14 травня сили ППО збили 4 ворожі цілі, двоє людей поранені

У Рівненській області вранці 14 травня внаслідок атаки дронами було поранено двоє людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ранок на Рівненщині був "тривожним" - зокрема, сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога.

Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури

- повідомив Коваль.

Він додав, що на місцях збиття працюють відповідні служби.

Нагадаємо

Окупанти 13 травня впродовж дня масовано обстріляли п'ять населених пунктів на Харківщині з різних видів озброєння. Внаслідок атак двоє людей загинули, семеро зазнали поранень.

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Вадим Хлюдзинський

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