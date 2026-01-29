рф атакувала Кривий Ріг: одна людина загинула, ще три - отримали поранення
Київ • УНН
Як повідомив Вілкул, ворог влучив в будинки приватного сектору. На зараз пожежі затушено. Триває розбір завалів.
Армія рф атакувала будинки у приватному секторі Кривого Рогу, одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Ворог на двох місцях влучив в будинки приватного сектору. На зараз пожежі затушено. Триває розбір завалів. Поранені дві жінки та чоловік
Згодом він додав, що при розборі завалів виявили загиблу жінку похилого віку.
По постраждалим будинкам приватного сектору будуть розвезені будматеріали. Завтра з ранку районі комісії проведуть обхід для фіксації збитків та надання людям матеріальної допомоги