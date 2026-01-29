$42.770.19
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 10450 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 11393 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 16366 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 15667 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 13276 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 16289 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 26603 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 11731 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14011 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
рф атакувала Кривий Ріг: одна людина загинула, ще три - отримали поранення

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Як повідомив Вілкул, ворог влучив в будинки приватного сектору. На зараз пожежі затушено. Триває розбір завалів.

рф атакувала Кривий Ріг: одна людина загинула, ще три - отримали поранення

Армія рф атакувала будинки у приватному секторі Кривого Рогу, одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Ворог на двох місцях влучив в будинки приватного сектору. На зараз пожежі затушено. Триває розбір завалів. Поранені дві жінки та чоловік 

- повідомив Вілкул.

Згодом він додав, що при розборі завалів виявили загиблу жінку похилого віку.

По постраждалим будинкам приватного сектору будуть розвезені будматеріали. Завтра з ранку районі комісії проведуть обхід для фіксації збитків та надання людям матеріальної допомоги 

- резюмував Вілкул.

Антоніна Туманова

Війна в Україні