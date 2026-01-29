рф атакувала Кривий Ріг: одна людина загинула, ще три - отримали поранення

Армія рф атакувала будинки у приватному секторі Кривого Рогу, одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Ворог на двох місцях влучив в будинки приватного сектору. На зараз пожежі затушено. Триває розбір завалів. Поранені дві жінки та чоловік - повідомив Вілкул.

Згодом він додав, що при розборі завалів виявили загиблу жінку похилого віку.