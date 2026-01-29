рф атаковала Кривой Рог: один человек погиб, еще трое получили ранения

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 8480 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 15255 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 15473 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 20745 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 19324 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 15225 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 17817 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27528 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12244 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14288 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
91%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциями - Макрон29 января, 08:32 • 9642 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 28761 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 10500 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 11402 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 6470 просмотра
публикации
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 706 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 6848 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 66961 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 95411 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 118112 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Закарпатская область
Иран
Реклама
УНН Lite
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 4 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 25845 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 52040 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 49455 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 55580 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Facebook

рф атаковала Кривой Рог: один человек погиб, еще трое получили ранения

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Как сообщил Вилкул, враг попал в дома частного сектора. На данный момент пожары потушены. Продолжается разбор завалов.

рф атаковала Кривой Рог: один человек погиб, еще трое получили ранения

Армия рф атаковала дома в частном секторе Кривого Рога, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Враг в двух местах попал в дома частного сектора. На данный момент пожары потушены. Продолжается разбор завалов. Ранены две женщины и мужчина 

- сообщил Вилкул.

Впоследствии он добавил, что при разборе завалов обнаружили погибшую пожилую женщину.

По пострадавшим домам частного сектора будут развезены стройматериалы. Завтра с утра районные комиссии проведут обход для фиксации убытков и оказания людям материальной помощи 

- резюмировал Вилкул.

Антонина Туманова

Война в Украине