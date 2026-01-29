рф атаковала Кривой Рог: один человек погиб, еще трое получили ранения

Армия рф атаковала дома в частном секторе Кривого Рога, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Враг в двух местах попал в дома частного сектора. На данный момент пожары потушены. Продолжается разбор завалов. Ранены две женщины и мужчина - сообщил Вилкул.

Впоследствии он добавил, что при разборе завалов обнаружили погибшую пожилую женщину.