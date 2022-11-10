"Результат наших активних дій": Генштаб про ймовірний вихід окупантів з Херсона

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"Сили оборони України продовжують ведення бойових дій на Херсонщині та Миколаївщині. Хочу наголосити, що за кожним так званим “жестом доброї волі” противника стоять колосальні зусилля наших воїнів. Так само, як ворог виходив з Київщини, Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід з Херсону – це результат наших активних дій", – сказав Громов.

Він зазначив, що на Херсонському напрямку ЗСУ зруйнували логістичні шляхи, систему забезпечення та управління російськими військами, не залишивши ворогу іншого виходу, окрім втечі.

"Але на даний час ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсона. Ми продовжуємо ведення наступальної операції за своїм планом", – додав Громов.

Нагадаємо

9 листопада міністр оборони рф сергій шойгу наказав вивести російські війська з правобережжя Херсонської області.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців сприймати цю новину зі стриманістю.



