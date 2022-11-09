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Ніхто нізвідки просто так не йде: Зеленський прокоментував виведення російських військ з Херсона

Ніхто нізвідки просто так не йде: Зеленський прокоментував виведення російських військ з Херсона

Київ • УНН

 • 327368 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву російських військових про виведення військ з Херсона та закликав українців сприймати зі стриманістю. Про це інформує УНН.

Деталі

Своє традиційне вечірнє звернення Президент розпочав із новин на передовій. Він сказав, що зараз у Донецькій області найбільше протистояння, дуже важливе, бо там багато вирішується.

“Будь-які втрати там – це втрати й далі в країні. Тому стоїмо. Стоїмо міцно. Нічого не здаємо. Я дякую кожному нашому герою, який стримує ці страшні атаки окупантів. Постійні атаки”, — додав Зеленський.

На півдні країни зафіксовані просування українських військ та укріплення позицій.

Також Президент України прокоментував заяву російських військових про виведення військ з Херсона.

Цитата

“Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує. Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить “жестів доброї волі”. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.

Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо

Міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

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