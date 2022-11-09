Никто ниоткуда просто так не идет: Зеленский прокомментировал вывод российских войск из Херсона

Детали

Свое традиционное вечернее обращение Президент начал с новостей на передовой. Он сказал, что сейчас в Донецкой области наибольшее противостояние очень важно, потому что там много решается.

“Любые потери там – это потери и дальше в стране. Потому стоим. Стоим крепко. Ничего не сдаем. Я благодарю каждого нашего героя, который сдерживает эти страшные атаки оккупантов. Постоянные атаки”, — добавил Зеленский.

На юге страны зафиксированы продвижение украинских войск и укрепление позиций.

Также Президент Украины прокомментировал заявление российских военных о выводе войск из Херсона.

Цитата

“Может, это звучит не так, как кто сейчас ожидает. Может быть, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает “жестов доброй воли”. Мы все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев.

Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли и чтобы потери были наименьшими. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других наших городов,”, — заявил Зеленский.

Напомним

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести русские войска с правого берега Херсонской области.