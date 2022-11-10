"Результат наших активных действий": Генштаб о вероятном выходе оккупантов из Херсона

Цитата

"Силы обороны Украины продолжают ведение боевых действий в Херсонской и Николаевской областях. Хочу подчеркнуть, что за каждым так называемым “жестом доброй воли” противника стоят колоссальные усилия наших воинов. Так же, как враг выходил из Киевской, Харьковской областей, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий", – сказал Громов.

Он отметил, что на Херсонском направлении ВСУ разрушили логистические пути россиян, систему обеспечения и управления российскими войсками, не оставив врагу другого выхода, кроме бегства.

"Но сейчас мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану", – добавил Громов.

Напомним

9 ноября министр обороны рф сергий шойгу приказал вывести российские войска с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воспринимать эту новость со сдержанностью.



