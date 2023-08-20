Резніков відповів на розмови про свою відставку

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"Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію щодо посади, він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це - тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани - бажання читати лекції і займатись приватною практикою", - сказав Резніков.

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Резніков уточнив, що рішення щодо відставки може ухвалювати президент.

У той же час міністр оборони додав, що може і сам звільнитися, якщо "не буде сил та почуття гумору сміятися над людьми, які бажають його відставки".

Додамо

Раніше один із нардепів заявив, що Резнікова розглядають на посаду посла України у Великій Британії.

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