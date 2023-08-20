Резников ответил на разговоры о своей отставке
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Министр обороны Алексей Резников прокомментировал разговоры о своей возможной отставке, которые идут последние недели. В интервью’ю 24 каналу чиновник заявил, что "может уволиться и сам", передает УНН.
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"Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение о должности, он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это - временная история для меня. Я не человек, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах - желание читать лекции и заниматься частной практикой", - сказал Резников.
Детали
Резников уточнил, что решение об отставке может принимать президент.
В то же время министр обороны добавил, что может и сам уволиться, если "не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, которые желают его отставки".
Добавим
Ранее один из нардепов заявил, что Резникова рассматривают на должность посла Украины в Великобритании.
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