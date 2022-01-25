Резніков назвав умови, за яких зустрінеться з очільником Міноборони РФ Шойгу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що його зустріч із російським колегою Сергієм Шойгу, враховуючи обставини щодо загрози вторгнення Росії на українську територію, не відбудеться. Однак він готовий зустрітися з міністром оборони Росії за участю країн-партнерів. Про це він заявив під час спілкування із журналістами у кулуарах Верховної Ради у вівторок, пише УНН.
Цитата:
“Така зустріч не готується. Я зустрічаюся з усіма міністрами оборони, які мають можливість продемонструвати підтримку України. Але якщо раптом, в рамках перемовин на майданчику у Брюсселі чи на майданчику у Мюнхені, за участю наших партнерів, міністрів оборони, Сполучених Штатів, Об'єднаного Королівства та Північної Ірландії буде запропоновано зустрітися - я буду готовий зустрітися”, - наголосив міністр.
Деталі
Резніков зауважив, що наразі країни-члени Альянсу не мають права надати Україні своїх військових, оскільки Україна наразі не є членом НАТО. Однак, країни-партнери надають підтримку у вигляді постачання зброї, запровадження санкцій проти Росії та переговорів на політичному рівні.
Доповнення
На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також цілий арсенал танків, бойових машин, артилерії та ракет.
Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може статися будь-якої миті.
У РНБО 24 січня вказали, що на сьогодні повномасштабний наступ на Україну неможливий фізично.