Резников назвал условия, при которых встретится с главой Минобороны РФ Шойгу

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, учитывая обстоятельства относительно угрозы вторжения России на украинскую территорию, не состоится. Однако он готов встретиться с министром обороны России с участием стран-партнеров. Об этом он заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады во вторник, пишет УНН.