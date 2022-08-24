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Резніков: 31 річниця Незалежності України найскладніша, але найцінніша

Київ • УНН

 • 99879 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сьогоднішня річниця Незалежності України найскладніша, але беззаперечно – найцінніша, передає УНН.

Резніков: 31 річниця Незалежності України найскладніша, але найцінніша

Цитата

«Україна завжди була, є і буде вільною. І село Вільна Україна на Херсонщині, навіть сьогодні, коли ворог посягнув на нашу свободу, коли частина наших земель в тимчасовій окупації, нагадує про це! Всього 4 гектари, маленька оаза серед оркської навали, нагадує нашим людям там, за що ми б‘ємося. Береже віру і надію. Надає впевненості. Сьогоднішня річниця Незалежності нашої Держави найскладніша, але беззаперечно – найцінніша», - написав Резніков у Facebook.

Деталі

Він зазначив, що незалежність народжується у важкій боротьбі.

«І наша боротьба все ще триває. Проте всі ми, увесь світ, знає напевно одне - ми переможемо ворога. І я дякую кожному захиснику і кожній захисниці, кожному медику, поліцейському, нацгвардійцю, прикордоннику, залізничнику, аграрію, волонтеру, студенту - всьому Українському народові, який об‘єднався в ці важкі часи і на своєму фронті роблять усе задля нашої перемоги», - зазначив Резніков.

Він додав, що Кобзар заповідав: Борітеся - поборете!

«Так, ми поборемо цю навалу. Без сумніву. Перемога за нами, бо ми - разом! Ми - вільні! Ми - незалежні! Ми - Україна! Зі святом, Країно!» - наголосив міністр.

Доповнення

У своєму зверненні до Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський заявив, що кінець війни для України – це не мир, а перемога. Перемога, у якій Україна повертає всі свої території, включаючи Крим та Донбас.

Головнокомандувач Збройних cил України Валерій Залужний подякував українським захисникам і захисницям, які воюють за незалежність.

Додамо

Сьогодні 31-ша річниця незалежності України.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Він був підтверджений більшістю голосів 1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі.

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