Ті, хто воюють за незалежність, знають її смак: Залужний привітав українців зі святом

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“Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті”, – сказав Залужний.

Він зазначив, що незалежність має голос предків, які гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.



"Як можна відчути незалежність? Ті, хто воюють за незалежність – знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. (...) Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!" – додав Залужний.

Нагадаємо

Сьогодні 31-ша річниця незалежності України.



24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Він був підтверджений більшістю голосів 1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі.