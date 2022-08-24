Те, кто воюют за независимость, знают ее вкус: Залужный поздравил украинцев с праздником

Детали

“Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти”, – сказал Залужный.

Он отметил, что независимость имеет голос предков, которые погибали в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми вымащивали дороги империй. Это крик матерей, которые хоронят своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных жилищ. Голос детей, которые не выбирали время и место рождения, но которым пришлось жить во время великой войны.



"Как можно почувствовать независимость? Те, кто воюет за независимость, – знают ее вкус. Это вкус земли, въедающейся в кожу. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. (...) Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться. Спасибо вам, защитники и защитницы Украины! Имею честь служить вместе с вами. Вечная память павшим героям! Вечная слава живым! Слава Украине!" – добавил Залужный.

Напомним

Сегодня 31-я годовщина независимости Украины.



24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Он был подтвержден большинством голосов 1 декабря 1991 на Всеукраинском референдуме.