24 серпня - День Незалежності України

Історія свята

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Того ж дня затвердила постанову "Про День проголошення незалежності України", в якій йшлося: Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

Та саме 24 серпня 1991 року Верховною Радою УРСР було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Він був підтверджений більшістю голосів 1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі. Це стало підставою для остаточного визначення святкової дати депутатами першого скликання.

Щорічно від 1992 року святкується День Незалежності України 24 серпня.

Нагадаємо

В часи Холодної війни, особливо після вбивства Степана Бандери, українська діаспора на Заході спонсорувала святкові заходи до події "День незалежності України", які українці за кордоном відзначали 22 січня — в річницю Акту Злуки, однак все змінив Всесоюзний референдум про збереження СРСР. В Україні в той час існував Народний Рух України за перебудову, який вбачав своєю основною метою боротьбу за незалежність України. За їхнім наполяганням в республіці провели референдум та опитування. Це стало першим кроком до незалежності.

Доповнення

У 2021-му році, наша країна відзначала ювілей своєї незалежності - 30 років. Цьогоріч ми відзначаємо 31 рік з моменту, як Україна зняла з себе кайдани залежності від Союзу та стала вільною державою.

Раніше

Вчора, 23 серпня, українці відзначали День Державного Прапора України.

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