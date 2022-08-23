24 августа – День Независимости Украины

История праздника

16 июля 1990 года Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. В тот же день утвердила постановление "О Дне провозглашения независимости Украины", в котором говорилось: Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую важность принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: Считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник Украины.

Но именно 24 августа 1991 года Верховной Радой УССР был принят Акт провозглашения независимости Украины. Он был подтвержден большинством голосов 1 декабря 1991 на Всеукраинском референдуме. Это явилось основанием для окончательного определения праздничной даты депутатами первого созыва.

Ежегодно с 1992 года празднуется День Независимости Украины 24 августа.

Напомним

Во времена Холодной войны, особенно после убийства Степана Бандеры, украинская диаспора на Западе спонсировала праздничные мероприятия к событию "День независимости Украины", которые украинцы за границей отмечали 22 января — в годовщину Акта Злуки, однако все изменил Всесоюзный референдум о сохранении СССР. В Украине в то время существовало Народное движение Украины за перестройку, которое видело своей основной целью борьбу за независимость Украины. По их настоянию в республике провели референдум и опросы. Это стало первым шагом к независимости.

Дополнение

В 2021-м году, наша страна отмечала юбилей своей независимости – 30 лет. В этом году мы отмечаем 31 год с момента, когда Украина сняла с себя оковы зависимости от Союза и стала свободным государством.

Ранее

Вчера, 23 августа, украинцы отмечали День Государственного Флага Украины.

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