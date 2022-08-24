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Резников: 31 годовщина Независимости Украины самая сложная, но самая ценная

Киев • УНН

 • 99879 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сегодняшняя годовщина Независимости Украины самая сложная, но бесспорно – самая ценная, передает УНН.

Резников: 31 годовщина Независимости Украины самая сложная, но самая ценная

Цитата

«Украина всегда была, есть и будет свободной. И село Свободная Украина на Херсонщине, даже сегодня, когда враг посягнул на нашу свободу, когда часть наших земель во временной оккупации, напоминает об этом! Всего 4 гектара, маленький оаза среди оркского нашествия, напоминает нашим людям там, за что мы бьемся. Сохраняет веру и надежду. Придает уверенность. Сегодняшняя годовщина Независимости нашего Государства самая сложная, но бесспорно – самая ценная», - написал Резников в Facebook.

Детали

Он отметил, что независимость рождается в тяжелой борьбе.

«И наша борьба все еще продолжается. Однако все мы, весь мир, знает наверняка одно – мы победим врага. И я спасибо каждому защитнику и каждой защитнице, каждому медику, полицейскому, нацгвардейцу, пограничнику, железнодорожнику, аграрию, волонтеру, студенту - всему Украинскому народу, который объединился в эти трудные времена и на своем фронте делают все ради нашей победы», - отметил Резников.

Он добавил, что Кобзарь завещал: Боритесь – поборете!

«Да, мы поборем это нашествие. Без сомнения. Победа за нами, потому что мы – вместе! Мы – свободны! Мы – независимы! Мы – Украина! С праздником, Страна!» – подчеркнул министр.

Дополнение

В своем обращении ко Дню Независимости Украины Президент Владимир Зеленский заявил, что конец войны для Украины – это не мир, а победа. Победа, в которой Украина возвращает все свои территории, включая Крым и Донбасс.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил украинских защитников и защитников, которые воюют за независимость.

Добавим

Сегодня 31-я годовщина независимости Украины.

24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Он был подтвержден большинством голосов 1 декабря 1991 на Всеукраинском референдуме.

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