Резервісти Одеської області візьмуть участь у військових зборах

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні в Генеральному штабі ЗСУ на одному з полігонів у Харківській області стартують військові збори резервістів. Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України, передає УНН.

У навчаннях будуть задіяні офіцери віком до 43 років, які мають вищу освіту і пройшли підготовку на військових кафедрах.

Протягом 30 діб резервісти мають удосконалити навички з тактичної, медичної, інженерної та вогневої підготовки, а також виконати програму фахової підготовки, бойового злагодження у складі рот, батальйонів та бригади в ході відповідних навчань та тренувань. До проведення зборів залучаються понад 1 тис. резервістів оперативного резерву з усіх регіонів України. Враховуючи вже набутий досвід для прийому резервістів оперативного резерву заздалегідь підготовлено польовий табір, обладнаний для комфортного проживання особового складу — розгорнуто польові їдальні, лазні, заготовлено запас вугілля, дров тощо.

Після прибуття резервістів їх буде направлено до навчальних центрів, де протягом 15 діб вони вдосконалюватимуть свої навички у навчальних підрозділах. Після цього, на одному з полігонів відбудуться тактичні навчання з бойовою стрільбою, які підіб’ють підсумок навчальних зборів резервістів оперативного резерву.

Нагадаємо, 4 січня міністр оборони Степан Полторак зазначив, що ракетні навчання біля Криму будуть відбуватись настільки регулярно, наскільки це буде потрібно

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