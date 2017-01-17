Резервисты Одесской области примут участие в военных сборах
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня в Генеральном штабе ВСУ на одном из полигонов в Харьковской области стартуют военные сборы резервистов. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, передает УНН.
В учениях будут задействованы офицеры в возрасте до 43 лет, имеющие высшее образование и прошли подготовку на военных кафедрах.
В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок. До проведения сборов привлекаются более 1 тыс. резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины. Учитывая уже приобретенный опыт для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлено полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава - развернуто полевые столовые, бани, заготовлено запас угля, дров и т.д.
По прибытии резервистов они будут направлены в учебные центры, где в течение 15 суток они будут совершенствовать свои навыки в учебных подразделениях. После этого, на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов резервистов оперативного резерва.
Напомним, 4 января министр обороны Степан Полторак отметил, что ракетные учения у Крыма будут происходить настолько регулярно, насколько это будет нужно .