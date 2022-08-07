Reuters: Перемир'я в Секторі Газа починається сьогодні о 20:00
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Ізраїль і палестинські бойовики домовилися про перемир’я в Секторі Газа за посередництва Каїра. За даними джерел Reuters, воно набуде чинності о 20:00 за місцевим часом у неділю, 7 серпня, пише УНН.
Деталі
Протягом вихідних Ізраїль обстрілював об’єкти Сектора Газа та завдавав ракетних ударів по містах.
Джерело в єгипетських службах безпеки повідомило, що Ізраїль погодився на перемир'я.
Ісламський джихад не підтвердив цю інформацію Reuters, лише зазначив, що контактував з Каїром.
Водночас, як пише Al Jazeera, о 17:00 було оголошено про припинення вогню, яке набуде чинності о 20:00.
Контекст
Напруженість навколо сектора Газа різко зросла після арешту Басама Сааді у місті Дженін 1 серпня. З того часу Армія оборони Ізраїлю перекрила маршрути вздовж кордону через побоювання неминучої помсти із застосуванням протитанкових керованих ракет або снайперської атаки з боку «Ісламського джихаду».
У п'ятницю, 5 серпня, Ізраїль оголосив про початок спецоперації "Світанок", в тилу було введено "особливу ситуацію". Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почали завдавати ударів по цілям у секторі Газа.
За даними ЦАХАЛу, з вечора п'ятниці Сектор Газа випустив 580 ракет і мінометів по Ізраїлю.