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Reuters: Перемирие в Секторе Газа начинается сегодня в 20:00

Reuters: Перемирие в Секторе Газа начинается сегодня в 20:00

Киев • УНН

 • 172517 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Израиль и палестинские боевики договорились о перемирии в Секторе Газа при посредничестве Каира. По данным источников Reuters, оно вступит в силу в 20:00 по местному времени в воскресенье, 7 августа, пишет УНН.

Детали

В течение выходных Израиль обстреливал объекты Сектора Газа и наносил ракетные удары по городам.

Источник в египетских службах безопасности сообщил, что Израиль согласился на перемирие.

Исламский джихад не подтвердил эту информацию Reuters, лишь отметил, что контактировал с Каиром.

В то же время, как пишет Al Jazeera, в 17:00 было объявлено о прекращении огня, которое вступит в силу в 20:00.

Контекст

Напряженность вокруг Сектора Газа резко возросла после ареста Басама Саади в городе Дженин 1 августа. С тех пор Армия обороны Израиля перекрыла маршруты вдоль границы из-за опасений неминуемой мести с применением противотанковых управляемых ракет или снайперской атаки со стороны "Исламского джихада".

В пятницу, 5 августа, Израиль объявил о начале спецоперации "Рассвет", в тылу была введена "особая ситуация". Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали наносить удары по целям в секторе Газа.

По данным ЦАХАЛа, с вечера пятницы Сектор Газа выпустил 580 ракет и минометов по Израилю.

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