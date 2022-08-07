Reuters: Перемирие в Секторе Газа начинается сегодня в 20:00

Детали

В течение выходных Израиль обстреливал объекты Сектора Газа и наносил ракетные удары по городам.

Источник в египетских службах безопасности сообщил, что Израиль согласился на перемирие.

Исламский джихад не подтвердил эту информацию Reuters, лишь отметил, что контактировал с Каиром.

В то же время, как пишет Al Jazeera, в 17:00 было объявлено о прекращении огня, которое вступит в силу в 20:00.

Контекст

Напряженность вокруг Сектора Газа резко возросла после ареста Басама Саади в городе Дженин 1 августа. С тех пор Армия обороны Израиля перекрыла маршруты вдоль границы из-за опасений неминуемой мести с применением противотанковых управляемых ракет или снайперской атаки со стороны "Исламского джихада".

В пятницу, 5 августа, Израиль объявил о начале спецоперации "Рассвет", в тылу была введена "особая ситуация". Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали наносить удары по целям в секторе Газа.

По данным ЦАХАЛа, с вечера пятницы Сектор Газа выпустил 580 ракет и минометов по Израилю.