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Сектор Газа випустив 580 ракет по Ізраїлю

Сектор Газа випустив 580 ракет по Ізраїлю

Київ • УНН

 • 297749 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сили оборони Ізраїлю заявили в неділю, що система протиракетної оборони «Залізний купол» досягла 97-відсоткового успіху в перехопленні ракет із Сектора Газа на тлі майже безперервних обстрілів палестинським терористичним угрупуванням «Ісламський джихад» з п'ятниці, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними ЦАХАЛу, опублікованими в неділю, кількість ракет і мінометів, випущених у бік Ізраїлю з вечора п'ятниці, склала 580. «Залізний купол» перехопив 200 з них.

Окрім того, 120 снарядів впали не вилетівши із сектору Газа.

Раніше

Остання велика операція ЦАХАЛу «Світанок» розпочалася з цілеспрямованого удару на півночі Гази.

Довідка

Вперше запущений у використання в 2011 році, «Залізний купол», який запускає керовані ракети для ураження ракет, що наближаються, та інших загроз ближньої дії в повітрі, був оцінений ізраїльськими та американськими чиновниками як успішний на 85%. Це число збільшилося до 90% під час війни у ​​Газі у 2012 році.

Створений державною компанією Rafael Advanced Defense Systems Ltd за підтримки американської фірми Raytheon Technologies Corp, Iron Dome призначений для економії дорогих ракет-перехоплювачів за рахунок ураження лише ракет, які знаходяться на траєкторії ураження населених пунктів.

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