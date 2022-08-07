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Сектор Газа выпустил 580 ракет по Израилю

Сектор Газа выпустил 580 ракет по Израилю

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Силы обороны Израиля заявили в воскресенье, что система противоракетной обороны «Железный купол» достигла 97-процентного успеха в перехвате ракет из Сектора Газа на фоне почти непрерывных обстрелов палестинской террористической группировкой «Исламский джихад» с пятницы, передает УНН.

Детали

Согласно данным ЦАХАЛа, опубликованным в воскресенье, количество ракет и минометов, выпущенных в сторону Израиля с вечера пятницы, составило 580. «Железный купол» перехватил 200 из них.

Кроме того, 120 снарядов упали не вылетев из сектора Газа.

Ранее

Последняя крупная операция ЦАХАЛа «Рассвет» началась с целенаправленного удара на севере Газы.

Справка

Впервые запущенный в работу в 2011 году, «Железный купол», который запускает управляемые ракеты для поражения приближающихся ракет и других угроз ближнего действия в воздухе, был оценен израильскими и американскими чиновниками как успешный на 85%. Это число увеличилось до 90% во время войны в Газе в 2012 году.

Созданный государственной компанией Rafael Advanced Defense Systems Ltd при поддержке американской фирмы Raytheon Technologies Corp, Iron Dome предназначен для экономии дорогостоящих ракет-перехватчиков за счет поражения только ракет, находящихся на траектории поражения населенных пунктов.

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