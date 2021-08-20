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Репетиція параду в Києві: столицю "скували" затори

Репетиція параду в Києві: столицю "скували" затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Станом на вечір п'ятниці, 20 серпня, центр Києва "скували" затори - на тлі перекритого руху через репетицію параду до 30-річчя Незалежності України. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Валерія Лобановського та на вулицях Жилянській, Борщагівській.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Гоголівській, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Парково-Сирецькій, Вадима Гетьмана та на Чоколівському бульварі і бульварі Дружби Народів.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе та на вулицях Тепловозній, Євгена Сверстюка, Раїси Окіпної.

Рух на Північному мосту було ускладнено в напрямку лівого берега. На Південному мосту спостерігається ускладнення руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Патона та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.

Доповнення

У Києві під час репетиції параду військ з нагоди Дня Незалежності України, яка триватиме із 15:30 до 01:15, тимчасово обмежено руху та змінено маршрут громадського транспорту. Де саме не проїхати - дивіться тут.

Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України відбулася на вулиці Хрещатик у центрі Києва 18 серпня.

Загалом запланована ще одна репетиції 22 серпня, під час якої із 15:30 до 1:15 також заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів.

Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.

Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.

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