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Репетиция парада в Киеве: столицу "сковали" пробки

Репетиция парада в Киеве: столицу "сковали" пробки

Киев  •  УНН

 • 28794 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. По состоянию на вечер пятницы, 20 августа, центр Киева "сковали" пробки - на фоне перекрытого движения из-за репетиции парада к 30-летию Независимости Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского и на улицах Жилянской, Борщаговской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Гоголевской, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Парково-Сырецкой, Вадима Гетьмана, на Чоколовском бульваре и бульваре Дружбы Народов.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе и на улицах Тепловозной, Евгения Сверстюка, Раисы Окипной.

Движение на Северном мосту было затруднено в направлении левого берега. На Южном мосту наблюдается затруднение движения транспорта в обоих направлениях. На мосту Метро движение затруднено в направлении правого берега. На мосту Патона и Дарницком мосту можно проехать свободно.

Дополнение

В Киеве во время репетиции парада войск по случаю Дня Независимости Украины, которая продлится с 15:30 до 1:15, временно ограничено движение и изменен маршрут общественного транспорта. Где именно не проехать - смотрите здесь.

Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины состоялась на улице Крещатик в центре Киева 18 августа.

В общем запланирована еще одна репетиция 22 августа, во время которой с 15:30 до 1:15 также запланировано временное ограничение движения транспортных средств.

В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны - пешая, воздушная и механизирована.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом - ногу бьудут поднимать ниже, на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.

Украинские Национальные Новости

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