Репатріація 15 українських моряків із судна Free Neptune: наступне засідання суду відбудеться у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Наступне судове засідання щодо репатріації 15 українських моряків, які з 2016 року перебувають порту Сахар (Оман), відбудеться в першу декаду січня 2018 року. Посольство надає морякам консульський захист та забезпечує продуктами харчування, медикаментами та предметами особистої гігієни. Про це УНН розповів начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.
“Посольство забезпечує консульський захист громадян України-членів екіпажу судна Free Neptune з липня 2016 року. У лютому 2017 року було досягнуто домовленості з ITF щодо репатріації всіх моряків, але з 22 членів екіпажу погодилися повернутися в Україну лише 7 (15 — залишилися)”, — зазначив він.
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За словами співрозмовника УНН, 23 жовтня 2017 року суд Оману постановив про репатріацію членів екіпажу судна, проте адміністрація порту Сохар подала апеляцію на судове рішення з вимогою залишити екіпаж на судні задля забезпечення його технічного нагляду.
“Суд виніс рішення на користь портової адміністрації. ITF разом з командою своїх адвокатів подали апеляцію проти даного рішення. Судове слухання заплановане на першу декаду січня 2018 року”, — зазначив Кирилич.
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“У рамках робочої поїздки до Султанату Оман посол України в Королівстві Саудівська Аравія 11 грудня 2017 року провів зустріч з керівником Управління консульських справ МЗС Оману. За сприяння Посольства та Міжнародної федерації працівників транспорту (ITF) міжнародне Товариство моряків погодилося постачати на судно продукти харчування, питну воду, медикаменти та предмети особистої гігієни”, — зазначив начальник управління консульського забезпечення МЗС України.