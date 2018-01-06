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Репатриация 15 украинских моряков с судна Free Neptune: следующее заседание суда состоится в январе

Киев • УНН

 • 15078 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Следующее судебное заседание по репатриации 15 украинских моряков, которые с 2016 года находятся в порту Сахар (Оман), состоится в первую декаду января 2018 года. Посольство предоставляет морякам консульскую защиту и обеспечивает продуктами питания, медикаментами и предметами личной гигиены. Об этом УНН рассказал начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

Репатриация 15 украинских моряков с судна Free Neptune: следующее заседание суда состоится в январе

"Посольство обеспечивает консульскую защиту граждан Украины-членов экипажа судна Free Neptune с июля 2016 года. В феврале 2017 года была достигнута договоренность с ITF о репатриации всех моряков, но из 22 членов экипажа согласились вернуться в Украину только 7 (15 - остались)", - отметил он.

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По словам собеседника УНН, 23 октября 2017 суд Омана постановил о репатриации членов экипажа судна, однако администрация порта Сохар подала апелляцию на судебное решение с требованием оставить экипаж на судне для обеспечения его технического надзора.

"Суд вынес решение в пользу портовой администрации. ITF вместе с командой своих адвокатов подали апелляцию против данного решения. Судебное слушание запланировано на первую декаду января 2018 года", - отметил Кирилич.

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"В рамках рабочей поездки в Султанат Оман посол Украины в Королевстве Саудовская Аравия 11 декабря 2017 года провел встречу с руководителем Управления консульских дел МИД Омана. При содействии Посольства и Международной федерации работников транспорта (ITF) международное Общество моряков согласилось поставлять на судно продукты питания, питьевую воду, медикаменты и предметы личной гигиены", - отметил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины.

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