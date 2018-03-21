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Ремонт українських доріг забезпечить 800 млрд грн зростання ВВП

Київ • УНН

 • 9788 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Розвиток українських доріг забезпечить близько 800 млрд грн зростання ВВП. Про це під час засідання уряду сказав в.о. голови "Укравтодору", передає кореспондент УНН.

“Згідно з висновками експертів 1 євро інвестицій у розвиток доріг дає 2,5 євро зростання ВВП. Отже реалізація програми повинна дати близько 800 млрд грн зростання ВВП. Інвестиція в розвиток доріг — найкраща інвестиція в розвиток країни”, — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше у "Укравтодорі" заявили, що з 2005 року в Україні майже не проводився ремонт доріг.

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