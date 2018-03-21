Ремонт украинских дорог обеспечит 800 млрд грн рост ВВП

"Согласно выводам экспертов 1 евро инвестиций в развитие дорог дает 2,5 евро роста ВВП. Итак реализация программы должна дать около 800 млрд грн роста ВВП. Инвестиция в развитие дорог - лучшая инвестиция в развитие страны", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что с 2005 года в Украине почти не проводился ремонт дорог.