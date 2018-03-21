Ремонт украинских дорог обеспечит 800 млрд грн рост ВВП

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 11969 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16638 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62945 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73809 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101849 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109093 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116509 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121860 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132968 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Ремонт украинских дорог обеспечит 800 млрд грн рост ВВП

Ремонт украинских дорог обеспечит 800 млрд грн рост ВВП

Киев  •  УНН

 • 9788 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Развитие украинских дорог обеспечит около 800 млрд грн роста ВВП. Об этом во время заседания правительства сказал и.о. председателя "Укравтодора", передает корреспондент УНН.

"Согласно выводам экспертов 1 евро инвестиций в развитие дорог дает 2,5 евро роста ВВП. Итак реализация программы должна дать около 800 млрд грн роста ВВП. Инвестиция в развитие дорог - лучшая инвестиция в развитие страны", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что с 2005 года в Украине почти не проводился ремонт дорог.

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