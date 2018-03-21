Ремонт украинских дорог обеспечит 800 млрд грн рост ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Развитие украинских дорог обеспечит около 800 млрд грн роста ВВП. Об этом во время заседания правительства сказал и.о. председателя "Укравтодора", передает корреспондент УНН.
"Согласно выводам экспертов 1 евро инвестиций в развитие дорог дает 2,5 евро роста ВВП. Итак реализация программы должна дать около 800 млрд грн роста ВВП. Инвестиция в развитие дорог - лучшая инвестиция в развитие страны", - подчеркнул он.
Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что с 2005 года в Украине почти не проводился ремонт дорог.