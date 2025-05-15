Реєстр збитків почав прийом заяв на компенсацію за ще однією категорією: про що йдеться
Київ • УНН
Реєстр збитків почав приймати заяви за категорією А3.2 щодо пошкодження нежитлового майна. Українці зможуть отримати компенсації за збитки, завдані росією.
Реєстр збитків почав приймати заяви за категорією А3.2 "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна", щоб надалі українці мали змогу отримати компенсації за шкоду, яку спричинила росія. Про це повідомили на сторінці Реєстру збитків для України у Facebook, передає УНН.
Деталі
Заяви приймаються від власників та співвласників пошкодженого чи знищеного нежитлового майна. Якщо в об’єкта нерухомості є декілька співвласників, кожен має подати заяву окремо.
Що потрібно, щоб подати заяву до Реєстру збитків
Необхідно лише відповісти на запитання та надати інформацію, яка запитується на всіх кроках під час подання заяви на порталі "Дія".
На порталі інформують про те, що деяка інформація буде взята з реєстрів і сама підтягнеться в заяву під час заповнення, деяку - потрібно ввести самому.
Якщо майно не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав, під час заповнення заяви додайте такі документи:
- заяву про реєстрацію в ДРРП;
- рішення про відмову в реєстрації;
- документ, що підтверджує набуття права власності на об’єкт, що подавався разом із заявою про реєстрацію.
Якщо проводилася оцінка зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема експертна, - документи проведення такої оцінки.
Також, як вказано, знадобляться:
- документи, які підтверджують суми витрат на ремонт об’єкта: договір про виконання ремонтних робіт, рахунки або квитанції про їх оплату тощо, якщо ви робили ремонт у приміщенні (за наявності);
- документ, що підтверджує наявність іншого громадянства (якщо у вас більше, ніж одне громадянство);
- якщо ви належите до однієї з підгруп (наприклад, військовий, медик, працівник критичної інфраструктури тощо), документ, який підтверджуватиме таку належність. Це можуть бути службові посвідчення, трудові договори, накази тощо.
Як подати заяву до Реєстру збитків
Заповніть форму заяви А3.2 "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна" на порталі "Дія" та додайте всі потрібні документи. Кілька хвилин - і заява буде надіслана до міжнародного Реєстру збитків для подальшого опрацювання. Надалі заява буде передана до створеної компенсаційної комісії, яка розгляне її та призначить компенсацію.
Нагадаємо
Реєстр збитків для України є значним міжнародним зусиллям і першим кроком до створення механізму, який забезпечить справедливість та компенсацію для України та її народу. Станом на квітень 2025 року могли подати заяви до Реєстру за 9 категоріями, серед яких, зокрема насильство, катування, пошкодження майна тощо. Розгляд заяв по суті та визначення розміру компенсації відбуватиметься майбутньою компенсаційною комісією, робота над створенням якої триває.