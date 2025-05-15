Реестр убытков начал прием заявлений на компенсацию по еще одной категории: о чем речь
Киев • УНН
Реестр убытков начал принимать заявления по категории А3.2 относительно повреждения нежилого имущества. Украинцы смогут получить компенсации за ущерб, нанесенный россией.
Реестр убытков начал принимать заявления по категории А3.2 "Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества", чтобы в дальнейшем украинцы имели возможность получить компенсации за ущерб, причиненный россией. Об этом сообщили на странице Реестра убытков для Украины в Facebook, передает УНН.
Детали
Заявления принимаются от владельцев и совладельцев поврежденного или уничтоженного нежилого имущества. Если у объекта недвижимости есть несколько совладельцев, каждый должен подать заявление отдельно.
Что нужно, чтобы подать заявление в Реестр убытков
Необходимо лишь ответить на вопросы и предоставить информацию, которая запрашивается на всех шагах во время подачи заявления на портале "Дія".
На портале информируют о том, что некоторая информация будет взята из реестров и сама подтянется в заявление во время заполнения, некоторую - нужно ввести самому.
Если имущество не зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав, при заполнении заявления добавьте следующие документы:
- заявление о регистрации в ГРВП;
- решение об отказе в регистрации;
- документ, подтверждающий приобретение права собственности на объект, который подавался вместе с заявлением о регистрации.
Если проводилась оценка разрушенного или поврежденного имущества, в частности экспертная, - документы проведения такой оценки.
Также, как указано, понадобятся:
- документы, подтверждающие суммы расходов на ремонт объекта: договор о выполнении ремонтных работ, счета или квитанции об их оплате и т.д., если вы делали ремонт в помещении (при наличии);
- документ, подтверждающий наличие иного гражданства (если у вас больше, чем одно гражданство);
- если вы принадлежите к одной из подгрупп (например, военный, медик, работник критической инфраструктуры и т.д.), документ, подтверждающий такую принадлежность. Это могут быть служебные удостоверения, трудовые договоры, приказы и т.д.
Как подать заявление в Реестр убытков
Заполните форму заявления А3.2 "Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества" на портале "Дія" и добавьте все необходимые документы. Несколько минут - и заявление будет отправлено в международный Реестр убытков для дальнейшей обработки. В дальнейшем заявление будет передано в созданную компенсационную комиссию, которая рассмотрит его и назначит компенсацию.
Напомним
Реестр убытков для Украины является значительным международным усилием и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит справедливость и компенсацию для Украины и ее народа. По состоянию на апрель 2025 года могли подать заявления в Реестр по 9 категориям, среди которых, в частности, насилие, пытки, повреждение имущества и т.д. Рассмотрение заявлений по существу и определение размера компенсации будет происходить будущей компенсационной комиссией, работа над созданием которой продолжается.