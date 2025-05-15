Реестр убытков начал прием заявлений на компенсацию по еще одной категории: о чем речь

Реестр убытков начал принимать заявления по категории А3.2 "Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества", чтобы в дальнейшем украинцы имели возможность получить компенсации за ущерб, причиненный россией. Об этом сообщили на странице Реестра убытков для Украины в Facebook, передает УНН.

Детали

Заявления принимаются от владельцев и совладельцев поврежденного или уничтоженного нежилого имущества. Если у объекта недвижимости есть несколько совладельцев, каждый должен подать заявление отдельно.

Что нужно, чтобы подать заявление в Реестр убытков

Необходимо лишь ответить на вопросы и предоставить информацию, которая запрашивается на всех шагах во время подачи заявления на портале "Дія".



На портале информируют о том, что некоторая информация будет взята из реестров и сама подтянется в заявление во время заполнения, некоторую - нужно ввести самому.



Если имущество не зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав, при заполнении заявления добавьте следующие документы:

заявление о регистрации в ГРВП;

решение об отказе в регистрации;

документ, подтверждающий приобретение права собственности на объект, который подавался вместе с заявлением о регистрации.

Если проводилась оценка разрушенного или поврежденного имущества, в частности экспертная, - документы проведения такой оценки.

Также, как указано, понадобятся:

документы, подтверждающие суммы расходов на ремонт объекта: договор о выполнении ремонтных работ, счета или квитанции об их оплате и т.д., если вы делали ремонт в помещении (при наличии);

документ, подтверждающий наличие иного гражданства (если у вас больше, чем одно гражданство);

если вы принадлежите к одной из подгрупп (например, военный, медик, работник критической инфраструктуры и т.д.), документ, подтверждающий такую принадлежность. Это могут быть служебные удостоверения, трудовые договоры, приказы и т.д.

Как подать заявление в Реестр убытков

Заполните форму заявления А3.2 "Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества" на портале "Дія" и добавьте все необходимые документы. Несколько минут - и заявление будет отправлено в международный Реестр убытков для дальнейшей обработки. В дальнейшем заявление будет передано в созданную компенсационную комиссию, которая рассмотрит его и назначит компенсацию.

Напомним

Реестр убытков для Украины является значительным международным усилием и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит справедливость и компенсацию для Украины и ее народа. По состоянию на апрель 2025 года могли подать заявления в Реестр по 9 категориям, среди которых, в частности, насилие, пытки, повреждение имущества и т.д. Рассмотрение заявлений по существу и определение размера компенсации будет происходить будущей компенсационной комиссией, работа над созданием которой продолжается.