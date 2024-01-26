Реєстр корупціонерів закриють менш ніж на добу на технічне обслуговування – НАЗК
Київ • УНН
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, буде тимчасово недоступний з 30 січня 2024 року у зв'язку з технічним обслуговуванням, попереджає НАЗК. Це також вплине на публічну послугу з отримання інформації з нього.
Доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення буде закриють на один день через технічні роботи. Про це попередила пресслужба НАЗК, передає УНН.
30 січня 2024 року з 9:00 до 18:00 буде обмежено доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення у зв’язку із проведенням робіт з технічного обслуговування апаратних засобів. … Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо користувачів врахувати це при плануванні роботи з Реєстром.
Деталі
За даними Національного агентства з питань запобігання корупції упродовж вівторка 30 січня буде відсутній доступ до публічної частини Реєстру порушників. Зокрема й до сервісу отримання довідок з нього.
Також не працюватиме електронна інформаційна взаємодія між Реєстром та електронною системою закупівель.
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Раніше заступник Голови НАЗК Артем Ситник повідомив, що у відомстві прогнозують, що потенційно найбільш ризиковані декларації будуть подаватися в кінці січня, коли підходить до завершення кампанія декларування.
Переглянути наявні декларації можна за посиланням тут.