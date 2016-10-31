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Регбісти Ярославського добули для Харкова черговий чемпіонський титул

Регбісти Ярославського добули для Харкова черговий чемпіонський титул

Київ • УНН

 • 3492 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На минулих вихідних, 29 жовтня харківський регбійний клуб "Олімп" в 12-й раз став чемпіоном України з регбі-15 в напруженій боротьбі з противником - одеським "Кредо-63", передає УНН.

Фактично харків'яни забезпечили собі чемпіонство ще після минулої гри з цим же суперником в Одесі, в якій здобули перемогу з розгромним рахунком 42: 8. Тому рахунок у домашньому матчі 10:13 У користь одеситів впливу на результат фіналу за підсумками двох матчів не надав. Обидві команди билися за кожне очко, причому в сніг і на в'язкому полі, і виграш "Кредо-63" приніс тільки штрафний удар Миколи Деліергіева на 80-й хвилині.

Як прокоментував результат Валерій Кочанов: "Сьогодні були вкрай важкі погодні умови. Та й суперник на полі був найважливіший в чемпіонаті - і до того ж, надмотивований бажанням відігратися за поразку в Одесі.

Так що фінал бойової, і я хочу привітати всіх наших уболівальників, усіх харків'ян, всю команду і окремо нашого президента Олександра Ярославського з черговим чемпіонством ".

Після матчу Олександр Ярославський, який разом з родиною спостерігав за грою з трибуни стадіону ХТЗ, теж привітав команду: "Ми хочемо привітати" Олімп "з черговим чемпіонством. Сьогодні це єдина команда в Харкові, яка, дійсно, прославляє наш регіон. Всі діти нашого регіону, так і всієї країни повинні рівнятися на наших "олімпійців", на гравців "Олімпу". А 12 чемпіонcкіх титулів - свідоцтво того, що робота поставлена ​​системно. І ми будемо підтримувати "Олімп" усіма силами і, думаю, дуже довго ".

Як відомо, Ярославський вже багато років опікується "Олімп" так само ефективно, як раніше "Металіст". За 11 років команда зібрала безліч трофеїв, стабільно лідируючи в національній першості за різними версіями регбійних турнірів: 12 комплектів "золотих" медалей і 4 кубка України з регбі-15, 7 комплектів "золота" і 8 кубків з регбі-7. Крім того "Олімп" є клубом-основою національної регбійної збірної України, а Валерій Кочанов - її головним тренером. І вже найближчим часом гравці команди проведуть два відповідальні ігри, захищаючи честь України на міжнародному рівні.

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