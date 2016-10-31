Регбисты Ярославского добыли для Харькова очередной чемпионский титул

Фактически харьковчане обеспечили себе чемпионство еще после прошлой игры с этим же соперником в Одессе, в которой одержали победу с разгромным счетом 42:8. Поэтому счет в домашнем матче 10:13 в пользу одесситов влияния на результат финала по итогам двух матчей не оказал. Обе команды сражались за каждое очко, причем в снег и на вязком поле, и выигрыш “Кредо-63” принес только штрафной удар Николая Делиергиева на 80-й минуте.

Как прокомментировал результат Валерий Кочанов: “Сегодня были крайне тяжелые погодные условия. Да и соперник на поле был самый принципиальный в чемпионате — и к тому же, сверхмотивированный желанием отыграться за поражение в Одессе.

Так что финал боевой, и я хочу поздравить всех наших болельщиков, всех харьковчан, всю команду и отдельно нашего президента Александра Ярославского с очередным чемпионством”.

После матча Александр Ярославский, который вместе с семьей наблюдал за игрой с трибуны стадиона ХТЗ, тоже поприветствовал команду: “Мы хотим поздравить „Олимп“ с очередным чемпионством. Сегодня это единственная команда в Харькове, которая, действительно, прославляет наш регион. Все дети нашего региона, да и всей страны должны равняться на наших „олимпийцев“, на игроков „Олимпа“. А 12 чемпионcких титулов — свидетельство того, что работа поставлена системно. И мы будем поддерживать „Олимп“ всеми силами и, думаю, очень долго”.

Как известно, Ярославский уже много лет опекает “Олимп” так же эффективно, как раньше “Металлист”. За 11 лет команда собрала множество трофеев, стабильно лидируя в национальном первенстве по различным версиям регбийных турниров: 12 комплектов “золотых” медалей и 4 кубка Украины по регби-15, 7 комплектов “золота” и 8 кубков по регби-7. Кроме того “Олимп” является клубом-основой национальной регбийной сборной Украины, а Валерий Кочанов — ее главным тренером. И уже в ближайшее время игроки команды проведут два ответственные игры, защищая честь Украины на международном уровне.