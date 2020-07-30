Реформа корпоративного управління буде продовжена - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Держава робить все для продовження реформи корпоративного управління. На цьому під час робочої зустрічі з членами Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (в режимі відеоконференції) наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
Так, під час зустрічі Шмигаль наголосив, що уряд зацікавлений в успішному завершенні реформи щодо покращення управління підприємствами державного сектору економіки.
"Ми робили і будемо робити всі кроки по відношенню до продовження тих успіхів, які вже досягнуті у реалізації цієї реформи. Від Уряду, від Президента та від профільних міністрів є бажання продовжувати цю реформу", - наголосив Прем’єр-міністр.
Зокрема, очільник Кабміну додав, що вчора, 29 липня, вийшло урядове доручення по підготовці та приведенню п’ятнадцяти найбільших державних підприємств до стандартів ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку).
Він прокоментував питання щодо ситуації із заробітними платами для керівників та членів наглядових рад державних підприємств.
"Верховна рада ще в квітні прийняла рішення, яким обмежила заробітні плати для чиновників всіх рівнів, а також для членів наглядових рад у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Таке рішення прийнято на весь період карантину. В Уряду немає повноважень відмінити закон. В Уряду немає можливості припинити карантин, адже відбувається зростання кількості захворювань та розгортання епідемії", - відзначив очільник Уряду.
Додамо, що участь у зустрічі взяли голова Комітету Джейсон Пеллмар, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчицький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді та інші.
Раніше УНН писав, що Шмигаль назвав майбутні чотири точки росту української економіки.