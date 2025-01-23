Речник МЗС: військова підтримка України має посилюватися - це єдиний шанс примусити рф до справедливого миру
Київ • УНН
Речник МЗС заявив про необхідність посилення військової підтримки України з боку США та ЄС. Україна також прагне збільшити інвестиції в оборонну промисловість та наростити самодостатність.
Військова підтримка України повинна посилюватися, бо це єдиний спосіб примусити росію до миру. Вона має бути комплексною як від США так і ЄС.
Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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Військова підтримка України має зберігатися і посилюватися, бо це єдиний шанс примусити росію до справедливого миру. Варто також зазначити, що політика стримування російської агресії має бути комплексною і в ній мають брати участь як Сполучені Штати, так і Європа. Це стосується і санкцій, і військової допомоги, і інших заходів. Тобто, ну, для того, щоб це все було дійсно ефективним, це має бути спільні спільна робота американської, європейської сторони
Про те, якою ця підтримка буде, за словами речника, визначатиметься на наступних контактах з американською стороною. Також, Тихий додав, що окрім постачання зброї Україні, важливими є ще інвестиції в українську оборонну промисловість.
Це теж дуже важливо. Ми до цього закликаємо партнерів. Україна вже суттєво наростила свою оборонну самодостатність. І на цей рік задачі наростити її ще ще більше. Тому, я думаю, що ми будемо працювати з партнерами саме над інвестиціями в українську оборонку, як пріоритетами
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України обговорив з ісландською колегою розширення інвестицій у виробництво зброї. Ісландія вже виділила 2 млн євро та продовжить підтримку в розмінуванні й енергетичній інфраструктурі.