Речник МЗС: військова підтримка України має посилюватися - це єдиний шанс примусити рф до справедливого миру

Військова підтримка України повинна посилюватися, бо це єдиний спосіб примусити росію до миру. Вона має бути комплексною як від США так і ЄС.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Військова підтримка України має зберігатися і посилюватися, бо це єдиний шанс примусити росію до справедливого миру. Варто також зазначити, що політика стримування російської агресії має бути комплексною і в ній мають брати участь як Сполучені Штати, так і Європа. Це стосується і санкцій, і військової допомоги, і інших заходів. Тобто, ну, для того, щоб це все було дійсно ефективним, це має бути спільні спільна робота американської, європейської сторони - заявив Тихий.

Про те, якою ця підтримка буде, за словами речника, визначатиметься на наступних контактах з американською стороною. Також, Тихий додав, що окрім постачання зброї Україні, важливими є ще інвестиції в українську оборонну промисловість.

Це теж дуже важливо. Ми до цього закликаємо партнерів. Україна вже суттєво наростила свою оборонну самодостатність. І на цей рік задачі наростити її ще ще більше. Тому, я думаю, що ми будемо працювати з партнерами саме над інвестиціями в українську оборонку, як пріоритетами - підсумував речник.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України обговорив з ісландською колегою розширення інвестицій у виробництво зброї. Ісландія вже виділила 2 млн євро та продовжить підтримку в розмінуванні й енергетичній інфраструктурі.