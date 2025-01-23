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Речник МЗС: військова підтримка України має посилюватися - це єдиний шанс примусити рф до справедливого миру

Речник МЗС: військова підтримка України має посилюватися - це єдиний шанс примусити рф до справедливого миру

Київ • УНН

 • 31341 перегляди

Речник МЗС заявив про необхідність посилення військової підтримки України з боку США та ЄС. Україна також прагне збільшити інвестиції в оборонну промисловість та наростити самодостатність.

Військова підтримка України повинна посилюватися, бо це єдиний спосіб примусити росію до миру. Вона має бути комплексною як від США так і ЄС.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Військова підтримка України має зберігатися і посилюватися, бо це єдиний шанс примусити росію до справедливого миру. Варто також зазначити, що політика стримування російської агресії має бути комплексною і в ній мають брати участь як Сполучені Штати, так і Європа. Це стосується і санкцій, і військової допомоги, і інших заходів. Тобто, ну, для того, щоб це все було дійсно ефективним, це має бути спільні спільна робота американської, європейської сторони

- заявив Тихий.

Про те, якою ця підтримка буде, за словами речника, визначатиметься на наступних контактах з американською стороною. Також, Тихий додав, що окрім постачання зброї Україні, важливими є ще інвестиції в українську оборонну промисловість. 

Це теж дуже важливо. Ми до цього закликаємо партнерів. Україна вже суттєво наростила свою оборонну самодостатність. І на цей рік задачі наростити її ще ще більше. Тому, я думаю, що ми будемо працювати з партнерами саме над інвестиціями в українську оборонку, як пріоритетами

- підсумував речник.

Нагадаємо

 Міністр закордонних справ України обговорив з ісландською колегою розширення інвестицій у виробництво зброї. Ісландія вже виділила 2 млн євро та продовжить підтримку в розмінуванні й енергетичній інфраструктурі.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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