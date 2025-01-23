Спикер МИД: военная поддержка Украины должна усиливаться - это единственный шанс принудить рф к справедливому миру
Киев • УНН
Спикер МИД заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины со стороны США и ЕС. Украина также стремится увеличить инвестиции в оборонную промышленность и нарастить самодостаточность.
Военная поддержка Украины должна усиливаться, потому что это единственный способ принудить Россию к миру. Она должна быть комплексной как от США так и ЕС.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
Военная поддержка Украины должна сохраняться и усиливаться, потому что это единственный шанс принудить Россию к справедливому миру. Стоит также отметить, что политика сдерживания российской агрессии должна быть комплексной и в ней должны участвовать как Соединенные Штаты, так и Европа. Это касается и санкций, и военной помощи, и других мер. То есть, ну, для того, чтобы это все было действительно эффективным, это должна быть совместная совместная работа американской, европейской стороны
О том, какой эта поддержка будет, по словам спикера, будет определяться на следующих контактах с американской стороной. Также, Тихий добавил, что кроме поставок оружия Украине, важны еще инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
Это тоже очень важно. Мы к этому призываем партнеров. Украина уже существенно нарастила свою оборонную самодостаточность. И на этот год задачи нарастить ее еще больше. Поэтому, я думаю, что мы будем работать с партнерами именно над инвестициями в украинскую оборонку, как приоритетами
Напомним,
Министр иностранных дел Украины обсудил с исландской коллегой расширение инвестиций в производство оружия. Исландия уже выделила 2 млн евро и продолжит поддержку в разминировании и энергетической инфраструктуре.