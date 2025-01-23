Спикер МИД: военная поддержка Украины должна усиливаться - это единственный шанс принудить рф к справедливому миру

Военная поддержка Украины должна усиливаться, потому что это единственный способ принудить Россию к миру. Она должна быть комплексной как от США так и ЕС.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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Военная поддержка Украины должна сохраняться и усиливаться, потому что это единственный шанс принудить Россию к справедливому миру. Стоит также отметить, что политика сдерживания российской агрессии должна быть комплексной и в ней должны участвовать как Соединенные Штаты, так и Европа. Это касается и санкций, и военной помощи, и других мер. То есть, ну, для того, чтобы это все было действительно эффективным, это должна быть совместная совместная работа американской, европейской стороны