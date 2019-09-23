Реальне поліпшення рівня життя в Україні почнеться при зростанні на 11% ВВП на рік - Устенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Реальне збільшення рівня життя в Україні почнеться при економічному зростанні в понад 11% ВВП на рік. Про це заявив радник Президента України Олег Устенко під час Форуму національної бізнес-коаліції в Києві, передає кореспондент УНН.
“Ми повинні показати зростання в 5% ВВП — для того, щоби ефективно боротися з бідністю, 4% — для того, щоби продовжувати обслуговувати наші внутрішні борги і зовнішні, і ще близько 2% — для того, щоби постачати сектор безпеки і оборони. Йдеться про величину, що перевищує 10% ВВП на рік. Це колосальна і амбітна цифра, і не так багато країн, які могли б показати подібне зростання”, — зазначив Устенко.
За його словами, країна може ефективно боротися з бідністю, якщо її економіка показує зростання від 5%. При цьому варто врахувати величезне боргове навантаження на економіку країни, оскільки, незважаючи на “непогану” ситуацію з українським боргом (він не перевищує 60% до ВВП), Україна платить за обслуговування своїх боргів колосальні кошти (понад 4% ВВП).
Крім того, Україна виділяє в два рази більше на сектор оборони (щодо ВВП), навіть у порівнянні з країнами-учасницями НАТО.
При цьому економіст додав, що монетарні канали стимулювання економіки для України закриті, фіскальні ж методи стимулювання також відсутні, тоді як уряд може використовувати лише канал стимулювання бізнес-клімату для приходу інвестицій.
На думку Устенка, стимулювати бізнес-клімат в країні можна за рахунок зниження рівня корупції (за різними оцінками, становить близько 10 млрд доларів), боротьби з контрабандою (5-10 млрд доларів), за рахунок зрушень в рейтингу Doing Business.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.
На думку економіста, стійке зростання економіки України протягом 5 років буде неможливий через нестачу інвестицій, невигідних умов реструктуризації боргу і можливої світової фінансової кризи.