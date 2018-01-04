"Реал Сосьєдад" зацікавився голкіпером "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Воротар луганської "Зорі" Андрій Лунін став однією із трансферних цілей "Реал Сосьєдаду" на зимовому трансферному ринку. Про це повідомляє Futbolistos.es, передає УНН.
Іспанська команда переглядала Луніна в двох поєдинках Ліги Європи між "Зорею" та "Атлетіком" з Більбао. 18-річний українець може посилити воротарську лінію іспанського представника, адже у "Сосьєдаду" майбутнім літом може звільнитися вакансія основного кіпера, яку займає Херонімо Руллі.
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Видання зазначає, що Лунін стане майбутнім номером один в національній збірній України.
Зауважимо, що "Реал Сосьєдад" має 23 очки і займає 9-й рядок в іспанській Прімері. Команді лише 4 очок не вистачає до зони єврокубків.
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Додамо також, Лунін у першій частині сезону провів 21 матч в рамках воріт команди Юрія Вернидуба – 5 відіграв на "нуль".