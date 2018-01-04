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"Реал Сосьедад" заинтересовался голкипером "Зари"

Киев • УНН

 • 11104 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин стал одной из трансферных целей "Реал Сосьедад" на зимнем трансферном рынке. Об этом сообщает Futbolistos.es, передает УНН.

"Реал Сосьедад" заинтересовался голкипером "Зари"

Испанская команда просматривала Лунина в двух поединках Лиги Европы между "Зарей" и "Атлетиком" из Бильбао. 18-летний украинец может усилить вратарскую линию испанского представителя, ведь в "Сосьедад" будущим летом может освободиться вакансия основного кипера, которую занимает Херонимо Рулли.

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Издание отмечает, что Лунин станет будущим номером один в национальной сборной Украины.

Заметим, что "Реал Сосьедад" имеет 23 очка и занимает 9-ю строчку в испанской Примере. Команде лишь 4 очков не хватает в зону еврокубков.

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Добавим также, Лунин в первой части сезона провел 21 матч в рамках ворот команды Юрия Вернидуба - 5 играл на "ноль".

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