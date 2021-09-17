Разумков заявив, що розглянути закон про олігархів в четвер нереалістично
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Розглянути закон про олігархів в наступний четвер, 23 вересня нереалістично. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає кореспондент УНН.
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“Регламент Верховної Ради не забороняє розглядати закон, навіть якщо він направлений до Венеційської комісії ...”, - сказав Разумков.
Деталі
Він наголосив, що особисто йому було б цікаво почути думку Венеційської комісії, не лише після того, як приймуть законопроект про олігархів, але й до.
“Сьогодні пролунала позиція про наступний четвер, то це малореалістично. Вірніше нереалістично, тому що на наступному тижні я хочу зрозуміти як відбувався комітет, чому ніхто не був запрошений раз. Два, на наступному тижні потрібно зрозуміти скільки часу необхідно буде профільним управлінням ВР для того, щоб підготувати цей законопроект до розгляду. Це займе немало часу, декілька днів точно”, — розповів Разумков.
Що було раніше
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав остаточну редакцію закону про деолігархізацію та рекомендує Верховній Раді ухвалити його у другому читанні.
У “Слузі народу” очікують, що законопроекти 5600 та про олігархів винесуть на розгляд у ВР наступного тижня.
Доповнення
1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деолігархізацію.
Пізніше стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова направила голові парламенту Дмитру Разумкову лист з проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії. 10 вересня Разумков повідомив, що законопроект був відправлений туди на юридичну експертизу.
Згодом “Венеціанка” отримала запит України про експертизу законопроекту про олігархів.
Додамо
На думку представника Президента в Конституційному Суді України Федора Веніславського, експертні висновки Венеційської комісії мають рекомендаційний характер, а значить, не стануть на заваді ухваленню законопроекту “про олігархів”.