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Разумков заявил, что рассмотреть закон об олигархах в четверг нереалистично

Разумков заявил, что рассмотреть закон об олигархах в четверг нереалистично

Киев  •  УНН

 • 21238 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Рассмотреть закон об олигархах в следующий четверг, 23 Сентябрь нереалистично. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Регламент Верховной Рады не запрещает рассматривать закон, даже если он направлен в Венецианской комиссии ...”, - сказал Разумков.

Детали

Он отметил, что лично ему было бы интересно услышать мнение Венецианской комиссии не только после того, как примут законопроект об олигархах, но и до него.

“Сегодня прозвучала позиция о следующий четверг, то это малореалистичные. Вернее нереалистично, так как на следующей неделе я хочу понять как происходил комитет, почему никто не был приглашен раз. Два, на следующей неделе нужно понять сколько времени необходимо будет профильным управлением ВР для того, чтобы подготовить этот законопроект к рассмотрению. Это займет немало времени, несколько дней точно ”, - рассказал Разумков.

Что было раньше

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал окончательную редакцию закона о деолигархизацию и рекомендует Верховной Раде принять его во втором чтении.

В “Слуге народа” ожидают, что законопроекты 5600 и об олигархах вынесут на рассмотрение в ВР на следующей неделе.

Дополнение

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолигархизацию.

Позже стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкова письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианской комиссии. 10 сентября Разумков сообщил , что законопроект был отправлен туда на юридическую экспертизу.

Впоследствии “Венецианка” получила запрос Украины о экспертизу законопроекта об олигархах.

Добавим

По мнению представителя Президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславская, экспертные выводы Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, а значит, не станут помехой принятию законопроекта “об олигархах”.

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