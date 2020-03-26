Разумков запевнив, що на період карантину ВР працюватиме в штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков запевнив, що на період карантину, до 24 квітня, Верховна Рада працюватиме в штатному режимі, як і працює зараз. Особисто він щодня знаходиться на своєму робочому місці. Про це він повідомив після наради з урядовцями, передає УНН.
Відповідаючи на питання, як працюватиме ВР на період продовженого карантину, Разумков сказав: “Так як і працює зараз. Ми зараз працюємо в штатному режимі, працюємо в комітетах, є і наради, вони відбуваються регулярно. Я кожного дня на робочому місці, є багато депутатів, які працюють в округах, тому ВРУ продовжує працювати”.
Як повідомляв УНН раніше, у Верховній Раді доопрацьовують законопроект “другої хвилі” щодо карантину, зокрема, у частині, що стосується оподаткування доходів фізичних осіб.